Denizli'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli\'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ana yoldan gelen otomobil, tali yoldan ana yola bağlanmak isteyen motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.07.2024 11:17
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Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, ana yoldan gelen otomobil, tali yoldan ana yola bağlanmak isteyen motosiklete çarptı. Çarpışmanın etlisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Apa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarlasından evine gitmek için tali yoldan ana yola bağlanmak isteyen Refik Yol'a Acıpayam- Burdur kara yolundan seyir eden M.Y kontrolündeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkiyle Refik Yol yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Refik Yol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü M.Y. göz altına alınırken Refik Yol'un cansız bedeni morga nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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