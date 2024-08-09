Denizli'de trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Denizli\'de trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 69 yaşındaki kadın, 30 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.08.2024 13:22
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Denizli'de trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki kadın 30 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesi Buldan - Alaşehir karayolu üzeri Bölmekaya mevkiinde 20 Haziran Cumartesi günü meydana gelen kazada Ethem Baysal idaresindeki 34 VL 330 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipleri tarafından araçta yaralı olarak bulunan Ethem Baysal, eşi Münevver Baysal (69), ve kızları Aylin Baysal'ı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Münevver Baysal, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesindeki tedavisinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. 20 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Münevver Baysal doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baysal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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