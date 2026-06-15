Traktör kazasında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Baklan ilçesinde, ilaçlama makinesini çıkarmaya çalıştığı sırada meydana gelen kazada traktörün altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Baklan ilçesi Günlük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde kimsenin olmadığı sırada 12 yaşındaki Orhan Karakoç, traktörün arkasına bağlı ilaçlama makinesini çıkarmaya çalıştı. İlaçlama makinesinin traktörden ayrılmasıyla traktörün dengesini kaybettiği ve rampadan aşağı doğru hareket ettiği öne sürüldü. Kontrolden çıkan traktör devrilerek küçük çocuğun üzerine düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Orhan Karakoç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6'ncı sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Orhan Karakoç'un Baklan Spor Kulübü'nde futbol oynadığı belirtildi. Babasının ise Baklan Belediyesi'nde personel olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ