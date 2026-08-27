Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de düzenlenen operasyonda 3 kilo 25 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Denizli'de polis ekiplerince takibe alınan 2 araca uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 kilo 25 gram skunk maddesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Takibe alınan 2 araç durdurularak arama yapıldı.

Araçlarda ve içerisindeki 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda; 3 kilo 25 gram skunk maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 30 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin yapılan GBT sorgusunda; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?
Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300’e yükseldi Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama...

12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:55
Lüks saat paylaşımı sonrası ak partili isim affını istedi
Lüks saat paylaşımı sonrası ak partili isim affını istedi
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:30:01. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement