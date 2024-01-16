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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Denizli'de jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 7 şahsı gözaltına aldı. Operasyonda 20 gram eroin, 370 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet cep telefonu ve 3 bin 130 TL para ele geçirildi.

Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
16.01.2024 - 09:41,
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Denizli'de jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 7 şahsı gözaltına aldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sarayköy ve Çivril ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle çok sayıda şahsa operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde şahıslar ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ise 20 gram eroin, 370 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 3 bin 130 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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