Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde belirlenen 2 adese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 156 adet satışa hazır fişek halinde 121 gram esrar ile 108 gram esrar olmak üzere toplam 229 gram esrar, 92 adet uyuşturucu hap, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ