Denizli\'de Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı faaliyetlerde Ö.A. isimli şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, zehir taciri uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalandı. Belirlenen iki ayrı adreste ve şüphelinin aracında yapılan aramalarda Lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ö.A., adli makamlarca yapılan işlemlerin sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ