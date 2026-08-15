Denizli'de Yaban Domuzları Üniversiteye İndi - Son Dakika
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Denizli'de Yaban Domuzları Üniversiteye İndi

Denizli\'de Yaban Domuzları Üniversiteye İndi
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Denizli'deki yaban domuzları, bu kez Pamukkale Üniversitesi kampüsünde görüntülendi.

Denizli'de son günlerde farklı noktalarda görülen yaban domuzları, bu kez kentteki üniversitenin kampüsünde ortaya çıktı. PAÜ Kampüsündeki atıkları karıştıran domuzlar, cep telefonuyla görüntüledi.

Kent merkezine yakın bölgelerde son günlerde sıkça görülmeye başlayan yaban domuzları, bu kez bir üniversitenin kampüs alanına kadar indi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kampüsündeki atıkları karıştıran domuzlarla karşılaşan bir grup genç, kısa süreli hayret yaşadı. Gençler, kampüs içerisinde dolaşan domuzları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Daha önce Servergazi ve Çamlık Park çevresinde görülmüştü

Yaban domuzlarının daha önce Servergazi ve Çamlık Park çevresinde de görüldüğü öğrenildi. Kent merkezine yakın bölgelerde art arda ortaya çıkan domuzlar, vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak bir üniversitenin kampüsünde görüntülenen domuzlar, çevrede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Denizli, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Yaban Domuzları Üniversiteye İndi - Son Dakika

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