Denizli'de Yalnız Yaşayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Denizli'de Yalnız Yaşayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Denizli\'de Yalnız Yaşayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan Erdem Dalga'nın evinde ölü bulundu. Yanı başında kolonya karışımlı sahte alkol bulunan Dalga'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.04.2024 17:05
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Denizli'de yalnız yaşayan şahıs, evinde ölü bulundu. Ölen şahsın yanı başında kolonya karışımlı sahte alkol karışımlı madde bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apart dairesinde yalnız başına yaşayan Erdem Dalga'dan (28) haber alamayan yakınları evine geldi. Eve giren yakınları Dalga'yı hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Dalga'nın evinde yapılan incelemelerde cansız bedeninin yanı başında içerisinde kolonya karışımlı sahte alkol olduğu değerlendirilen şişe bulundu. şişe ve içerisindeki madde incelenmek üzere emniyete götürülürken, Dalga'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Yalnız Yaşayan Şahıs Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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