Denizli\'de Zabıta Ekiplerinden Dilencilere Operasyon

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda dilenci yakalayarak haklarında yasal işlemde bulunuldu. Aynı zamanda ekipler dilencilerin topladıkları paralara el koydu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdiği operasyonla dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik yapılan çalışmada, çok sayıda dilenci yakalandı. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan şahısların dilencilikten elde ettiği paralara el koyuldu. Yakalanan dilencilere 'Kabahatler Kanunu' kapsamında cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekiplerinin yaptığı bu tür denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle cami önleri, kavşaklar ve yoğun insan trafiğinin olduğu bölgelerde denetimlerin artarak devam edeceği belirtilerek, vatandaşlardan bu tür kişilere karşı duyarlı olmalarını ve herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde durumu ALO 153'e bildirmeleri istenildi. - DENİZLİ