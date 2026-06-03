Denizli\'deki facia kurbanı otobüs şoförünün cenaze namazını abisi kıldırdı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde eşi Firuze Merdun ile çocukları Sena, Elif ve Adnan gözyaşlarına hakim olamazken, cenaze namazını ağabeyi Ali Rıza Merdun kıldırdı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaşamını yitiren otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun, memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Fevzi Merdun'un naaşı, otopsi işlemlerinin ardından Denizli Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Selendi ilçesindeki baba evine getirildi. Burada aile yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından dualar eşliğinde Selendi Merkez Yeni Camii'ne götürülen 50 yaşında ve 3 çocuk babası olan Mustafa Fevzi Merdun için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını ağabeyi Ali Rıza Merdun kıldırırken, törende duygu dolu anlar yaşandı.

Eşi Firuze Merdun ile çocukları Sena, Elif ve Adnan Merdun, tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan aile fertlerinin yaşadığı acı, cenaze törenine katılan vatandaşları da duygulandırdı.

Cenaze törenine Merdun'un ailesi, Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, siyasiler, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Fevzi Merdun'un naaşı, Selendi Merkez Kabristanlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa Fevzi Merdun'un vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, cenazeye katılan vatandaşlar merhumu dualarla son yolculuğuna uğurladı. - MANİSA