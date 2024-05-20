Denizli\'deki KYK Yurdunda 97 Öğrenci Zehirlendi

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde, KYK yurdunda barınan 97 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edildi. Öğrencilerde 93'ü taburcu edilirken, 4'ünün tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olay, dün gece Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı Çivril öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi problemi yaşayan öğrenciler, sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Benzer şikayetlerin diğer öğrencilerde de görüşmeye başlaması üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 97 öğrenci, ambulanslara Denizli'deki çeşitli hastanelere yönlendirildi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, yurtta barınan bazı öğrencilerin yedikleri yemeklerden zehirlendiği tespit edildi. Tedavileri tamamlanan 93 öğrenci taburcu edilirken, 4 öğrencinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ