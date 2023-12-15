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Denizli'deki maden kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika
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Denizli'deki maden kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarılmayı bekliyor

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Acıpayam'da meydana gelen maden kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Göçük altında kalan bir işçi için ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Denizli\'deki maden kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarılmayı bekliyor
15.12.2023 - 03:47,  Güncelleme: 03:49
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında göçük altına bulunan işçiyle ilgili verdiği müjdede, "Maalesef 2 arkadaşımızın hayatını kaybettiği göçükte diğer arkadaşımızla ses irtibatımız var. İnşallah sağ salim kurtarabiliriz" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Acıpayam'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, göçük altında kalan bir işçiyi ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği maden kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Maden ocağındaki göçük haberini alır almaz bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinden yöneten Vali Ömer Faruk Coşkun; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, AFAD İl Müdürü Ali Etiz, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve Karaismailler Mahallesi Muhtarı Mesut Salman ile birlikte 4 saattir devam eden çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman'ın cansız bedenlerine ulaşılan çalışmalarda halen göçük altında bulunan işçi Mustafa Karahan'ı kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Coşkun, yaptığı açıklamada, "Öncellikle başımız sağ olsun. Acıpayam ilçemizin Karaismailler köyündeki krom maden ocağında göçük meydana gelmiş ve neticesinde 3 arkadaşımız göçük altında kalmıştır. İlk tespitlere göre maalesef 2 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini belirledik. Diğer arkadaşımızla ses irtibatımız var. Ona ilişkin arama kurtarma çalışmaları halen devam etmekte. İnşallah arkadaşımızı sağ salim kurtarabiliriz. Şu an madende tahlisiye ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. İlk andan itibaren AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve şu anda da çalışmalara destek vermektedirler. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Temennimiz diğer arkadaşımıza sağ salim ulaşmak. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Olayın teknik yönleriyle incelenmesi ve soruşturma neticesinde gerekenler yapılacaktır" dedi.

Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde saat 23.00 sıralarında meydana gelen göçükte, maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan göçük altında kaldı. Ekipler ve madencilerin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Halen göçük altında bulunan işçi Mustafa Karahan için ise arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Denizli'deki maden kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'deki maden kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika
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