Denizli'deki Orman Yangınına Hava Desteği İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'deki Orman Yangınına Hava Desteği İstendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının bölgedeki fabrika ve binalara ulaşma riskine karşı hava desteği istendi.

06.06.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarına yakı bir noktada devam eden yangına müdahale devam ediyor. Yangının bölgedeki fabrika ve binalara ulaşma riskine karşı hava desteği istendiği bildirildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Atatürk 100. Yıl Atatürk Ormanı yaklaşık 1 saat önce başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Denizli - Ankara karayoluna yakın bir noktada bulunan yangının ihbar edilmesi üzerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunduğu yangın, hava koşulları ve kuru otların tutuşması nedeniyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

İtfaiye ve orman ekipleri, yangının bölgedeki fabrika, bir otel, iş yerleri ve konutlara ulaşamaması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yangına karadan müdahale devam ederken, yangının Karşıyaka Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına ulaşma riskine karşılık hava desteği istendiği kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Çevre, Acil Durum, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'deki Orman Yangınına Hava Desteği İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:40:46. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'deki Orman Yangınına Hava Desteği İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement