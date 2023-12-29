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Denizli'den getirilen uyuşturucuyla yakalanan şahıs Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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Denizli'den getirilen uyuşturucuyla yakalanan şahıs Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gözaltına alındı

Denizli'den satmak amacıyla Afyonkarahisar'a uyuşturucu getiren M.A. isimli şahıs, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alındı. Şahıs, evine gireceği sırada durdurularak üst araması yapıldı ve 5 gram metamfetamin, 6 adet sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve bıçak ele geçirildi. M.A. gözaltına alınarak jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.

Denizli\'den getirilen uyuşturucuyla yakalanan şahıs Afyonkarahisar\'da jandarma tarafından gözaltına alındı
29.12.2023 - 10:36,  Güncelleme: 10:36
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Denizli'den satmak için Afyonkarahisar'a uyuşturucu getiren şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı.

Olay, Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A., isimli şahsın Denizli'den getirdiği uyuşturucu maddeleri ilçede satacağı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler takibe aldıkları şahsı evine gireceği esnada durdurdu. Şahsın üst aramasını yapan ekipler 5 gram metamfetamin, 6 adet sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve bıçak ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan M.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Sandıklı, Denizli, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'den getirilen uyuşturucuyla yakalanan şahıs Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'den getirilen uyuşturucuyla yakalanan şahıs Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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