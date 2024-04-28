Denizli'den Mersin'e cenaze için yola çıkan aile Konya'da kaza yaptı - Son Dakika
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Denizli'den Mersin'e cenaze için yola çıkan aile Konya'da kaza yaptı

Denizli\'den Mersin\'e cenaze için yola çıkan aile Konya\'da kaza yaptı

Denizli'den Mersin'deki yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan aile, Konya'nın Ereğli ilçesinde lastiği patlayan otomobilin defalarca takla atması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

28.04.2024 11:05
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Denizli'den Mersin'deki yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan aile, Konya'nın Ereğli ilçesinde kaza yaptı. Lastiği patlatan otomobilin defalarca takla atması sonucu 1'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Konya karayolu üzeri Bulgurluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Mersin'de yaşayan yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan Medeni A. idaresindeki 20 BKD 02 plakalı otomobil, Konya'nın Ereğli ilesine ulaştığında ön lastiğinin patlaması sonucu savrulmaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak taklalar atan otomobil, yol kenarındaki bahçeye devrilerek durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Medeni A. ile araçta yolcu olarak bulunan Veli A. ve Refik A. ile B.Ö. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Defalarca takla atması sonucu metal yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla takla attığı bahçeden çıkartıldı.

Kazada ağır yaralanan Refik A., Konya'da yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı Veli A.'nın boyun, omuz, bel ve göğüs kemiklerinde kırıklar bulunduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'den Mersin'e cenaze için yola çıkan aile Konya'da kaza yaptı - Son Dakika

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