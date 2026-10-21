Denizli İl Emniyet Müdürlüğü küçük ihmallerin ciddi risklere dönüşebileceğini duyurdu - Son Dakika
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü küçük ihmallerin ciddi risklere dönüşebileceğini duyurdu

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü küçük ihmallerin ciddi risklere dönüşebileceğini duyurdu
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, küçük ihmallerin ciddi risklere dönüşebileceğini belirterek vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu. Uyarıda trafikte telefon kullanmamak ve kask takmadan yola çıkmamak gibi basit önlemlerin riskleri azaltacağı vurgulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, günlük hayatta yapılan küçük ihmallerin ciddi risklere dönüşebileceğini belirterek, trafikte telefon kullanımı, kask takılması ve siber güvenlik gibi konularda vatandaşlara önemli tedbir çağrısında bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, toplumsal farkındalık oluşturmak ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla dikkat çeken bir bilgilendirme metni yayımladı. Hazırlanan uyarıda, günlük hayat koşturmacası içinde yapılan basit ihmallerin büyük tehlikelere davetiye çıkardığına vurgu yapıldı.

"Küçük ihmaller ciddi risklere dönüşebilir"

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapılan uyarıda, sürücülerden yayalara kadar her kesimin alması gereken basit tedbirlere değinildi. "Bir saniye dur! Günlük hayatın içindeki küçük ihmaller, ciddi risklere dönüşebilir. Seyir halindeyken telefon kullanmamak, kask takmadan yola çıkmamak, bilinmeyen bağlantılara karşı dikkatli olmak, ateşli silahları ve değerli eşyaları güvenli şekilde muhafaza etmek Alacağın basit önlemlerle birçok riskin önüne geçebilirsin. Unutma, tedbir almak senin elinde!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli İl Emniyet Müdürlüğü küçük ihmallerin ciddi risklere dönüşebileceğini duyurdu - Son Dakika
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