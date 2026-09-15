Denizli Merkezefendi'de iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, yangına müdahalesini sürdürüyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi 8028 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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