Denizli\'nin Acıpayam ilçesinde otomobil kazası: 1 ölü, 2 yaralı

3.Sayfa

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilde bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen otomobil bir ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar Turgay Özdemir ve Aysun Özdemir itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada Neşet Özdemir (66), ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından Neşet Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Neşet Özdemir'in cenaze namazının ise bugün öğle namazına müteakip Çameli Merkez Camiinde kılınarak son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ