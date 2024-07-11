Denizli\'nin Acıpayam ilçesinde samanlık yangını

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Acıpayam ilçesine bağlı Uçarı mahallesinde meydana geldi. Evin yanında bulunan samanlık henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangına gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun uğraş sonucunda yangın eve sıçramadan söndürüldü. Bölgeye gelen Denizli Büyükşehir belediyesi Acıpayam İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu samanlıkta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ