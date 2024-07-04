Denizli'nin Bekilli ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Denizli'nin Bekilli ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Denizli\'nin Bekilli ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Bekilli ilçesine bağlı Kutlubey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangında orman sınırları içerisinde 5 dekar ormanlık alan ve 100 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

04.07.2024 09:58  Güncelleme: 10:00
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Denizli'nin Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahaleleriyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; yangın Bekilli ilçesine bağlı Kutlubey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 19.00 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, yangın yerine Çal Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Belediye ekipleri olmak üzere 50 kişilik ekip, 6 adet arazöz,2 adet su ikmal,2 adet ilk müdahale aracı 2 adet kepçe, Denizli Büyükşehir Belediyesine ve çevre belediyelere ait 7 adet itfaiye sevk edildi. Ekiplerin bölgede müdahaleleri sonucu alevler kontrol altına söndürüldü. Yangında orman sınırları içerisinde 5 dekar ormanlık alan ve 100 hektar ziraat arazisi zara gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'nin Bekilli ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'nin Bekilli ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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