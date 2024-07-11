Denizli\'nin Beyağaç ilçesinde samanlık yangını

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Beyağaç ilçesine bağlı Fatih mahallesinde meydana geldi. Yangına gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Beyağaç İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu samanlıkta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
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