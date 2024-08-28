Denizli\'nin Çal ilçesinde şirket müdürünün evinde yangın çıktı

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Denizli'nin Çal ilçesinde belediye iştiraki olan şirket müdürünün evinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevlere teslim olan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çal Belediyesine ait Yeşil Çal A.Ş. Müdürü Oğuz Helvacı'nın evine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İki katkı evin çatısında başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin Çal ve Bekilli ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken evde maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ