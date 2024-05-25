Denizli'nin Çivril ilçesinde muhtar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'nin Çivril ilçesinde muhtar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Denizli\'nin Çivril ilçesinde muhtar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Çivril'in Emircik Mahallesi muhtarı Ömür Kahraman, mahalle sakininin cenazesine katıldığı sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kahraman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Kahraman'ın daha önce kalp ameliyatı geçirdiği belirtildi. Cenazenin Emircik mahallesinde kılınan namazının ardından mahalle kabristanlığında defnedileceği öğrenildi.

25.05.2024 15:37
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Denizli'nin Çivril ilçesinde iki ay önce muhtar seçilen Ömür Kahraman mezarlıkta kalp krizi geçirdi. Muhtar Kahraman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çivril'in Emircik Mahallesi muhtarı Ömür Kahraman (40) mahallesinde vefat eden bir mahalle sakinini cenazesine katıldı. Muhtar Kahraman cenazenin toprağa verildiği sırada kalp krizi geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan Ömür Kahraman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Ömür Kahraman'ın daha önce kalp ameliyatı olduğu belirtildi. Ömür Kahraman'ın cenazesinin Emircik mahallesinde kılınan namazının ardından mahalle kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'nin Çivril ilçesinde muhtar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'nin Çivril ilçesinde muhtar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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