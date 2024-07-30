Denizli'nin Çivril ilçesinde orman yangını - Son Dakika
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Denizli'nin Çivril ilçesinde orman yangını

Denizli\'nin Çivril ilçesinde orman yangını

Denizli'nin Çivril ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yerleşim alanlarına ulaşmaması için çaba harcanan yangın bölgesine sivil araç ve yaya girişi yasaklandı.

30.07.2024 18:39  Güncelleme: 18:41
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Denizli'nin Çivril ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yerleşim alanlarına ulaşmaması için çaba harcanan yangın bölgesine sivil araç ve yaya girişi yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre; Çivril ilçesine bağlı Somak ile Karabedirler mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli orman Bölge Müdürlüğü, Çivril Orman Şefliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan söndürme araçlarıyla müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına, Çivril'de faaliyet gösteren maden ve inşaat firmalarının su tankerleri ile greyder ve kepçeleri de destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle büyümeye devam eden yangın bölgesine helikopterle de su atılarak, yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, bölgeye sivil vatandaşların girişi yasaklandı. Çivril - Karabedirler karayolu da yangın sebebiyle sivil araç trafiğine kapatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'nin Çivril ilçesinde orman yangını - Son Dakika

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