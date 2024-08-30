Denizli Honaz\'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Vatandaşlardan edinilen bilgiye göre; aralarında geçmişe dayanan husumet olduğu iddia edilen B.F. ve H.K., sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. B.F., sokak ortasında H.K'yi bıçakladı. Kanlar içerisinde yerde kalan H.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi B.F., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - DENİZLİ