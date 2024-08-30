Denizli Honaz'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli Honaz'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli Honaz\'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada, aralarında geçmişe dayanan husumet olduğu iddia edilen B.F. tarafından H.K. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi B.F. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

30.08.2024 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Vatandaşlardan edinilen bilgiye göre; aralarında geçmişe dayanan husumet olduğu iddia edilen B.F. ve H.K., sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. B.F., sokak ortasında H.K'yi bıçakladı. Kanlar içerisinde yerde kalan H.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi B.F., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kocabaş, denizli, 3-sayfa, Kavga, Honaz, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli Honaz'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:26 Dilruba Kayserilioğlu’nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
20:20 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
19:00 Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 22:11:57. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Honaz'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement