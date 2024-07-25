Denizli\'nin Tavas ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Yahşiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Tavas istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti sağlanamayan araç, takla atarak yolun sağındaki şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Tavas ve Karahisar itfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 ekibi tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ