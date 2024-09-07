Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Abdülkadir Uslu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Abdülkadir Uslu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Abdülkadir Uslu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abdülkadir Uslu'nun vefatı üzerine düzenlenen cenaze törenine siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Uslu, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

07.09.2024 18:33  Güncelleme: 18:35
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DENIZLI (IHA)-Tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abdülkadir Uslu, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye siyaset, iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi gören iş adamı ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı M. Abdülkadir Uslu, 71 yaşında hayatını kaybetti. Uslu için Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Milletvekilleri katıldı. Uslunun cenaze namazını Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu kıldırdı. Düzenlenen Törenin ardından başarılı iş adamı uslu Pamukkale ilçesine bağlı Asri Mezarlığa defnedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Abdülkadir Uslu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Abdülkadir Uslu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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