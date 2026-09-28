Denizli Pamukkale'de kadın yayanın ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol verildi - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de kadın yayanın ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol verildi

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Denizli Pamukkale\'de kadın yayanın ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol verildi
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Denizli Pamukkale'de kadın yayanın ölümüne neden olan sürücü hakkındaki tutuklama talebi reddedildi, adli kontrol kararı verildi. Tam kusurlu bulunan 19 yaşındaki sürücüye imza ve yurt dışı yasağı getirilirken, aile karara tepki gösterdi.

Denizli Pamukkale'de kadın yayanın ölümüne neden olan sürücü hakkındaki tutuklama talebi reddedildi, adli kontrol kararı verildi. Tam kusurlu bulunan 19 yaşındaki sürücüye imza ve yurt dışı yasağı getirilirken, aile karara tepki gösterdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

24 Ağustos 2026 günü Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; yaya olarak caddenin karşısına geçmeye çalışan Arzu Acunsöz (32), yolun sağ şeridinde seyreden bir belediye otobüsünün yanından, sol şeritte ilerleyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Özel bir hastanede insan kaynakları uzmanı olarak görev yapan Arzu Acunsöz, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Denizli Pamukkale'de kadın yayanın ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol verildi

GEÇMEDEN ÖNCE YOLU KONTROL ETTİ AMA...

Bölgedeki güvenlik kameraları ile olaya tanık olan belediye otobüsünün iç kamerasından elde edilen görüntülere göre Arzu Acunsöz'ün, karşıya geçmek için yolun orta refüjünde yaklaşık 5 saniye boyunca bekleyerek soldan gelen trafiği kontrol ettiği, bu sırada sağ şeritteki otobüsün yanından sol şeritte seyreden otomobilin kendisine çarptığı görüldü.

SÜRÜCÜ "TAM KUSURLU" BULUNDU

Trafik ekipleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağında, olayla ilgili çarpıcı bir tespite yer verildi. Tutanakta, aracı kullanan sürücü 19 yaşındaki Y.Z.'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 56/1-A maddesinde düzenlenen "şerit izleme ve değiştirme kuralına riayet etmemek" hükmünü ihlal ettiği belirtilerek kazanın oluşumunda tam kusurlu olduğu kayda geçirildi. Aynı tutanakta, yaya Arzu Acunsöz'e herhangi bir kusur atfedilmediği açıkça ifade edildi.

Denizli Pamukkale'de kadın yayanın ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol verildi

HEM KURALLARI İHLAL ETTİ HEM "KAZAYI ÖNLEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ" DEDİ

Gözaltına alınıp savcılık ifadesi alınan şüpheli sürücü Y.Z., olay günü yaklaşık 40 km/saat hızla seyrettiğini, yayanın aniden yola çıktığını fark eder etmez direksiyonu kırıp fren yaptığını ancak mesafenin yetersiz kalması nedeniyle çarpmayı önleyemediğini öne sürdü. Şüphelinin müdafileri de olay yerine yakın bir yaya geçidi bulunmasına rağmen Arzu Acunsöz'ün bunu kullanmadığını, ayrıca kamera açısına giren belediye otobüsünün de duraklama noktasında durmadığını belirterek kusur dağılımına itiraz etti.

"TAM KUSUR" RAPORUNA RAĞMEN SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet savcılığının "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sevk ettiği şüpheli Y.Z., 25 Ağustos 2026 tarihinde çıkarıldığı Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. Hakimlik, kararında "şüphelinin üzerine suç isnadı yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğunu" ve tutuklama sebeplerinin oluştuğunu tespit etmesine rağmen, "tutuklama tedbiriyle elde edilecek yararın adli kontrol hükümleriyle de sağlanabileceği" gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti. Mahkeme, şüpheli hakkında; her hafta pazar günü bulunduğu yerdeki kolluk birimine bizzat başvurup imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde iki adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Denizli Pamukkale'de kadın yayanın ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol verildi

AİLEDEN KARARA TEPKİ

Acılı aile, mahkemenin kararına tepki göstererek adalet arayışlarını sürdüreceklerini belirtti. Ailenin avukatı Tuğba Poyraz, yaptığı açıklamada; "Her şeyin kamera kayıtları ve polis tutanakları ile açıkça ortada olduğu bir olayda kızımızın ölümüne sebep olan kişinin serbest bırakılması hiçbir vicdanın kabul edebileceği bir karar değildir. Kızımızın acısını yaşarken verilen bu karar bizi derinden yaraladı. Devlet büyüklerimizden konuyla ilgilenmelerini ve adaletin tecellisini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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