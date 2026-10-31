Denizli Pamukkale\'de otomobil yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.