Denizli Pamukkale'de otomobil yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de otomobil yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

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Denizli Pamukkale\'de otomobil yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
PınarkentPamukkale3. SayfaİtfaiyeDenizliGüncelSon Dakika

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