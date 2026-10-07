Denizli Pamukkale\'de seyir halindeki araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen araç yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kayalık Şubesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından araçta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.