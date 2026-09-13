Denizli Pamukkale\'de tarım arazisindeki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma işlemlerine devam ediyor.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'ndeki zirai sahada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevler yükseldi. Sahanın orman sınırına yakın olması sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bildirim üzerine adrese çok sayıda görevli yönlendirildi.

Ekipler alevlerin hatta girmemesi için seferber oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki görevliler, sarp araziye yayılma ihtimalini önlemek adına karadan müdahale başlattı. Söndürme faaliyetlerine havadan yangın söndürme helikopteri de destek sağladı.

Yoğun ve koordineli müdahale neticesinde alevlerin önü kesilerek tehlike kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.