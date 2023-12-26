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Denizlili şehit son kez baba ocağında

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan için baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Şehit eşinin 'Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım' feryatları yürekleri dağladı.

26.12.2023 - 13:12,
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Denizlili şehit son kez baba ocağında

Şehit asker, baba ocağından gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit eşinin "Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım" feryatları yürekleri dağladı

DENİZLİ - Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan için baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Şehit eşinin "Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım" feryatları yürekleri dağladı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan şehit düşmüştü. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne getirildi. Burada eşi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra şehit cenazesi, baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ne hareket etti.

Baba ocağında helallik için getirilen Mehmet Serinkan'ın cenazesi, edilen duaların ardından tekrardan cenaze aracına bindirildi. Aile yakınları dahil birçok vatandaşın yoğun katılım gösterdiği törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehit eşi, anne, babası ile kardeşinin yanı sıra yakınlarının tabuta sarıldığı anlar yürekleri dağladı. "Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım" feryatlarıyla duygusal anlar yaşanmasına neden olan şehit eşi Çilem Serinkan ile aile yakınlar ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşları ile baba ocağından ayrılan şehidin naaşı, Merkez Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Tavas Mezarlığı'na defnedilecek.

Denizlili şehit son kez baba ocağında
Kaynak: İHA
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Baba, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

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