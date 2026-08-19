Denizolgun'un Şüpheli Ölümü: Fethi Kabir İşlemi Tamamlandı - Son Dakika
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Denizolgun'un Şüpheli Ölümü: Fethi Kabir İşlemi Tamamlandı

Denizolgun\'un Şüpheli Ölümü: Fethi Kabir İşlemi Tamamlandı
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Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un naaşı, şüpheli ölüm nedeniyle Karacaahmet'ten Adli Tıp'a gönderildi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gerçekleştirilen fethi kabir işlemi Karacaahmet mezarlığında tamamlandı. Naaşı mezarlıktan alınan Denizolgun'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Saat 08.45 sıralarında savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından fethi kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Karacaahmet, Adli Tıp, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizolgun'un Şüpheli Ölümü: Fethi Kabir İşlemi Tamamlandı - Son Dakika

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