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Deprem anında berberde yaşanan panik güvenlik kamerasında

Çalışanlar kendini dışarı attı, müşterinin rahatlığı dikkat çekti

Eşyaların sarsıntıyla beraber çıkardığı sesler korkuttu

GAZİANTEP - Sabah saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem anında Gaziantep'teki bir berberde yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çalışanların panikle kendisini dışarı atarken müşterinin rahatlığı ise dikkat çekti. Bir başka görüntüde ise bir ofisteki eşyaların sarsıntıyla beraber çıkardığı sesler depremin şiddetini bir kez daha gösterdi.

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 5.0 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de ciddi şekilde hissedildi. Depremin şiddetiyle vatandaşlar can havli ve panikle kendilerini dışarı attı. Deprem anında yaşanan panik ise Gaziantep'te bulunan bir berberin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyı hisseden çalışanların can havli ve panikle kendilerini dışarı atarken o esnada tıraş olan müşterinin rahatlığı ve hareket dahi etmemesi dikkat çekti.

Eşyaların sarsıntıyla beraber çıkardığı sesler korkuttu

Bir başka görüntüde ise bir ofisteki eşyaların sarsıntıyla beraber çıkardığı sesler depremin şiddetini bir kez daha gösterdi.