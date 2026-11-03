Deprem hasarlı araçlarda 'change' soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Deprem hasarlı araçlarda 'change' soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde hasarlı araçlara 'change' yapan şüphelilere yönelik Ankara, Tokat ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheliden 12'si gözaltına alınırken, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 183 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçlarla değiştirerek 'change' işlemi yapan ve bu yolla elde ettikleri suç gelirlerini akladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Tokat ve Kırşehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 183 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, depremde hasar gören araçların yasa dışı yollarla ülkeye getirilen araçlarla motor ve şasi numaralarının değiştirilmesi suretiyle 'change' işlemine tabi tutulmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde ağır hasar alan ve tamir edilemeyecek durumdaki araçları kendileri veya yakınları adına satın aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, haciz ve yakalama kaydı bulunan araçlar ile yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri, bu araçları daha sonra üçüncü şahıslara sattıkları tespit edildi.

183 milyon liralık malvarlığına el konuldu

Şüphelilerin araçların satışından elde ettikleri suç gelirlerini gizlemek amacıyla eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edindikleri ve bu yöntemle suç gelirlerini akladıkları değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik eylemlerde bulundukları tespit edilen 14 şüpheli belirlendi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen deliller doğrultusunda 3 Kasım 2026 tarihinde Ankara, Tokat ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 14 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 183 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulduğu bildirildi.

Suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
OperasyonKırşehirOtomobil3. SayfaAnkaraDepremTokatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münir Özkul’un oğlu yıllardır Kanada’da İşte mesleği Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da! İşte mesleği
Trump ve Putin geliyor Çin’de bıçakları bile zincirlediler Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler
Ve mutlu son Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
Tarihin en büyük kripto soygunu Kim Jong Un’un kardeşi ateş püskürdü Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı Tribünler şaşkına döndü Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
10:40
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
10:25
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
10:15
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
09:55
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 10:45:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Deprem hasarlı araçlarda 'change' soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android