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Depremde 100 Kişiye Mezar Olan Apartmanın Müteahhiti Tutuklandı - Son Dakika
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Depremde 100 Kişiye Mezar Olan Apartmanın Müteahhiti Tutuklandı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı'nın davasında aranması olan Müteahhit Nurettin Özcan Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Rutin asayiş uygulamasında yakalanan Özcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Depremde 100 Kişiye Mezar Olan Apartmanın Müteahhiti Tutuklandı
27.01.2024 - 11:14,
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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı'nın davasında aranması olan Müteahhit Nurettin Özcan Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Rutin asayiş uygulamasında yakalanan Özcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Ocak saat 17.50 sıralarında Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda- İstiklal Caddesi üzerinde rutin asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, kontrol noktasından geçen bir şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis şahsı durdurdu. Kimlik bilgilerinin Nurettin Özcan (62) olduğunu tespit eden ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı. Şüphelinin, Diyarbakır'da bulunan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın devam eden davasından aranması olan müteahhit olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, 24 Ocak'ta "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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