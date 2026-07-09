Depremde 31 kişinin ölümüne neden olan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Depremde 31 kişinin ölümüne neden olan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası

09.07.2026 14:31
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Malatya'da Trend Garden Rezidans davasında sanık Özkan Gülfırat, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da imar barışı kapsamında 14 daireden 42 daireye çıkarıldığı belirlenen ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ilkinde yıkılarak 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Trend Garden Rezidans davasında, dosyası ayrılarak yargılanan Finlandiya'daki firari sanık Özkan Gülfırat, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Battalgazi ilçesi Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Trend Garden Rezidans'ın yıkılması sonucu 31 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı. Yürütülen soruşturmada binanın ilk ruhsatında 14 bağımsız bölümden oluştuğu, imar barışı uygulamasından yararlanılarak 42 bağımsız bölüme çıkarıldığı ve bu değişikliğe ilişkin herhangi bir projenin bulunmadığı tespit edilmişti.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk dosyasında 9 Mayıs 2025'te inşaat mühendisi Bülent Yeroğlu ile müteahhit Bahattin Doğan'ı tali kusurlu bularak 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etmiş, binayı rezidansa dönüştüren ve işleten şirket ortakları Sefa Gülfırat ile Engin Arslan'a ise asli kusurlu oldukları gerekçesiyle 17 yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti. Diğer sanıklar hakkında ise beraat kararı verilmişti.

Mahkeme, yurt dışında bulunan şirket ortaklarından Özkan Gülfırat'ın savunmasının alınamaması nedeniyle dosyasını ayırmıştı. Finlandiya'da bulunan sanığın ifadesinin adli istinabe yoluyla dosyaya ulaşmasının ardından Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık avukatı Emre Apak ile müşteki avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın binanın 14 bağımsız bölümden 42 bağımsız bölüme çıkarılması suretiyle meydana gelen yıkım nedeniyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, imar barışı kapsamında düzenlenen evraklarla ilgili sahte belge ve yalan beyanda bulunma suçları yönünden ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat istedi.

17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi

Sanık avukatı Emre Apak ise müvekkilinin uzun yıllardır Finlandiya'da yaşadığını, inşaat sektöründe faaliyet göstermediğini, şirkette pasif ortak olduğunu belirterek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Özkan Gülfırat'ı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, sanığın imar barışı kapsamında düzenlenen evraklara ilişkin sahte belge düzenleme ve yalan beyanda bulunma suçlarından ise suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile birlikte 31 kişi hayatını kaybetmişti

Trend Garden Rezidans'ın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralı olarak enkazdan kurtarılmıştı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde 31 kişinin ölümüne neden olan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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