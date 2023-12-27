Depremde ağır hasar alan emniyet ek binası yıkımına başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki büyük deprem sonrası ağır hasar alan emniyet müdürlüğü ek hizmet binasının yıkım çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Depremlerde ağır hasar alan binalardan biri de Şehitkamil ilçesi İncillipınar Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı üzerindeki İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan ve yıllardır TEM Şube tarafından kullanılan ek hizmet binası oldu. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

İki iş makinesi ile sürdürülen binadaki yıkım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.