Depremde Bilgi Kirliliğine Dikkat!

Depremde Bilgi Kirliliğine Dikkat!
10.08.2025 22:52
DMM, depremin ardından yayılan asılsız iddialara karşı halkı dikkatli olmaya çağırdı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), depremin hemen ardından sosyal medyada yayılan asılsız iddialara karşı bilgi kirliliği uyarısı yaptı.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından sosyal medyada yayılan asılsız iddialara karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

"DEZENFORMASYONLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Merkez, afet anlarında panik ve kaosa yol açabilecek bilgi kirliliğine dikkat çekerek, deprem sonrası en sık görülen dezenformasyon türlerini ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

Açıklamada, depremin yol açtığı can kaybı ve hasar miktarına ilişkin abartılı veya tamamen uydurma bilgiler paylaşılabileceği, bu tür dezenformasyonların afetin gerçek boyutunu çarpıtarak halk arasında gereksiz paniğe yol açtığı ve bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"HALKIN GÜVENİNİ ZEDELEYEBİLİR"

DMM tarafından yapılan uyarılarda, "Afet sonrasında, kurtarma çalışmalarına dair sahte haber ve görüntüler dolaşıma sokulabilir. Bu paylaşımlar hem vatandaşları yanıltır hem de ekiplerin çalışmalarını sekteye uğratabilir. Gerçek bilgiler yalnızca yetkili kurumların açıklamalarından teyit edilmelidir. 'Yardım ekipleri bölgeye alınmıyor' ya da 'yardımlar depolarda bekletiliyor' gibi asılsız iddialar sosyal medyada hızla yayılabilmektedir. Bu tür içerikler, halkın güvenini zedeleyip yardımların etkin dağıtımını olumsuz etkileyebilir" ifadelerine yer verildi.

"BİLİMSEL TEMELİ OLMAYAN YÖNTEMLER YENİ RİSKLERE YOL AÇABİLİR"

Depremzedeler üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Depremzedeler için başlatıldığı iddia edilen ancak gerçekte dolandırıcılık amacı güden bağış kampanyaları, afet sonrası en sık karşılaşılan tuzaklardan biridir. Bağışlar yalnızca güvenilir ve resmi kanallar aracılığıyla yapılmalıdır. Başka afetlere ait veya eski tarihli görüntüler, yeni depremle ilgiliymiş gibi servis edilebilir. Bu tür manipülasyonlar kamuoyunu yanıltır ve gereksiz paniğe sebep olur. "Birden fazla büyük deprem olacak" şeklindeki asılsız söylemler halkı korkuya sürükler ve doğru hazırlık yapılmasını engeller. Deprem sonrası zararı azaltmak için paylaşılan bilimsel temeli olmayan yöntemler, yanlış müdahalelere ve yeni risklere yol açabilir" denildi.

Kaynak: İHA

