Depremde çocuklarını kaybeden ailenin kaza hikayesi - Son Dakika
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Depremde çocuklarını kaybeden ailenin kaza hikayesi

Depremde çocuklarını kaybeden ailenin kaza hikayesi

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada, depremde çocuklarını kaybeden aile yaralandı. Ailenin hayat hikayesi yürekleri dağladı.

16.08.2024 10:28  Güncelleme: 10:37
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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. Uçuruma yuvarlanmak üzereyken uçurumun eşiğinde durabilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilde yaralanan ailenin hayat hikayesi de yürekleri dağladı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşadıkları evin enkazından eşi ile birlikte sağ kurtuldukları öğrenilen ailenin, 3 çocuğunu depremde kaybettiği ve depremden sonra taşındıkları İzmir'den memleketleri Hatay'a mezar ziyaretine gittikleri esnada kazaya karıştıkları öğrenildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Meryem Yiğitbaşı (37) idaresindeki 31 AFP 403 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atmaya başladı. Kara yolundan savrulan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan uçurumun eşiğine geldiğinde ters bir şekilde anca durabildi. Taklalar atarak uçuruma yuvarlanmaya ramak kala durabilen otomobilde sürücü Meryem Yiğitbaşı (37), eşi Mustafa Yiğitbaşı (41) ve Hülya Kar (35) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, ters dönen araçta bulunan 3 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kazaya karışan ailenin hayat hikayesi yürekleri dağladı

Öte yandan kazaya karışan ailenin hayat hikayesi ise yürekleri dağladı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yaşadıkları evin yıkılması sonucu enkazdan sağ kurtuldukları öğrenilen Yiğitbaşı ailesinin, 3 çocuğunu da depremde kaybettiği öğrenildi. 3 evladını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşarken İzmir'e taşınarak hayata tutunmaya çalışan çift, çocuklarının ve yakınlarının mezarını ziyaret etmek için memleketleri Hatay'a giderken bir kez daha ölümle burun buruna geldi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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