Depremde zarar gören otomobillere change işlemi yapan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Depremde zarar gören otomobillere change işlemi yapan 9 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan araçların şase ve motor numaralarını başka araçlara 'change' işlemi yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, depremde hasar gören otomobillerin hurdaya ayrılmadığı ve yeniden trafikte aktif olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 22 araçta şase ve motor numaralarının değiştirildiği ve bunlardan 14'ünün gümrük kaçağı, 7'sinin hacizli ve 1'inin de gümrük kaçağı araçta kullanıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

31.05.2024 00:20
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Depremde zarar gören otomobillere change işlemi yapan 9 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan araçların şase ve motor numaralarını başka araçlara "change" işlemi yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde enkaz altında kalarak ağır hasar alan otomobillerin, depremzedelerden uygun fiyatlara satın alındıktan sonra hurdaya ayrılmadığı ve yeniden trafikte aktif olduğunun anlaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma sonrası 22 aracın şase ve motor numaralarının change yapılarak, 14'ü gümrük kaçağı, 7'sinin hacizli ve 1'inin de gümrük kaçağı araçta kullanıldığı tespit edildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, M.D.,M.Y. F.K. ve T.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Depremde zarar gören otomobillere change işlemi yapan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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