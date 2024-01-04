 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremden kurtulan baba ve kızı yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Depremden kurtulan baba ve kızı yangında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yaşanan bir yangında, depremden kurtulan bir baba ve kızı dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangına komşuları müdahale etti ancak baba ve kızı kurtarılamadı. Diğer aile üyeleri ise hastanede tedavi altına alındı.

Depremden kurtulan baba ve kızı yangında hayatını kaybetti
04.01.2024 - 23:46,
Abone Ol

Depremden kurtulan baba ve kızı yangında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve kızı hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı depremzede aile, 6 Şubat depremleri sonrası yaşadıkları evde yangına yakalandı. Yangında baba ve kızı hayatını kaybetti.

Yangın, Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki ikamette gece geç saatlerde çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi komşuları yaptı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 30 yaşındaki baba Kazım Köse ve kızı ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Melike Köse hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen ailenin kalan 4 bireyi ise hastanede tedavi altına alındı.

Baba ve kızı Onikişubat ilçesinin Büyüksır Mahallesi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Barbaros Mahalle Muhtarı Mehmet Yanık, "Ben sabah saatlerinde yangını duydum ve kimse yoktu komşularımızdan aldığımız bilgiye göre sobadan yangının çıktığı belirlendiğini öğrendik. Bizim mahalleye deprem sonrası geldiler burada kirada oturuyorlardı. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar diliyoruz" dedi.

Komşusunun bağırma seslerine uyanıp yangına su hortumu ile müdahale ettiğini söyleyen Hasan Şavkılı, "Biz yatıyorduk ve çığlık seslerine uyandık kapıya bir tekme vurdum acımadı hanımı kapıyı açtı. Ben de hortumu çekip yangına müdahale ettik. Arkadaşlarımız geldi ve daha sonra yaralıları dışarı çıkardık" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Baba, Deprem, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Depremden kurtulan baba ve kızı yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika
00:09 İmamoğlu, Arnavutköy'de taziyeye katıldı ve Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 00:32:13. #1.11#
SON DAKİKA: Depremden kurtulan baba ve kızı yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement