Depremden kurtulan baba ve kızı yangında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve kızı hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı depremzede aile, 6 Şubat depremleri sonrası yaşadıkları evde yangına yakalandı. Yangında baba ve kızı hayatını kaybetti.

Yangın, Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki ikamette gece geç saatlerde çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi komşuları yaptı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 30 yaşındaki baba Kazım Köse ve kızı ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Melike Köse hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen ailenin kalan 4 bireyi ise hastanede tedavi altına alındı.

Baba ve kızı Onikişubat ilçesinin Büyüksır Mahallesi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Barbaros Mahalle Muhtarı Mehmet Yanık, "Ben sabah saatlerinde yangını duydum ve kimse yoktu komşularımızdan aldığımız bilgiye göre sobadan yangının çıktığı belirlendiğini öğrendik. Bizim mahalleye deprem sonrası geldiler burada kirada oturuyorlardı. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar diliyoruz" dedi.

Komşusunun bağırma seslerine uyanıp yangına su hortumu ile müdahale ettiğini söyleyen Hasan Şavkılı, "Biz yatıyorduk ve çığlık seslerine uyandık kapıya bir tekme vurdum acımadı hanımı kapıyı açtı. Ben de hortumu çekip yangına müdahale ettik. Arkadaşlarımız geldi ve daha sonra yaralıları dışarı çıkardık" diye konuştu.