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Depremin yıldönümünde acılar hala taze

78 kişinin öldüğü binanın enkazında günlerce yakınlarının cenazelerine ulaşmak için bekledi

MALATYA - Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey apartmanında yakınlarını kaybeden 46 yaşındaki İsmail Kılınç, ikinci depreme enkaz başında yakalandıklarını belirterek, hala ve eniştesinin cenazelerine 8'inci günde ulaşılabildiğini söyledi.

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde bin 248 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yapının da yıkılarak hasar aldığı Malatya'da 6 Şubat'ın acısı hafızalarda tazeliğini koruyor.

Kentte, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan Hakimbey apartmanı saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları günlerce sürerken, 78 apartman sakini hayatını kaybetti.

Günlerce enkaz altında kalan halası Nazlı ve eniştesi Ahmet Yavuz'a ulaşmak için mücadelede eden ailenin kentteki tek yakını İsmail Kılınç, hala ve eniştesinin cenazelerine depremin 8'inci günde ulaşılabildiğini söyledi.

"İkinci depreme enkaz başında yakalandım"

6 Şubat depremleri ile birlikte psikolojilerinin bozulduğunu aktaran Kılınç, "6 Şubat depremlerini Malatya'da yaşadık. İlk depreme kendi evimizde yakalandık. Sabaha depremle uyandık aile olarak hep bir araya toplandık çocukların üzerine yattım. Çok şükür evimiz yıkılmadı. Sarsıntı geçince aşağı indim herkes bir tarafa koşuyor yakınlarından bilgi almaya çalışıyordu. Bu arada halam ve eniştemin enkaz altında kaldığı haberini aldık. Çocukları güvene aldıktan sonra halamgillerin yaşadığı Hakimbey apartmanına gittim. Bölgeye ulaştığımda bina yıkılmıştı. Ellerimizle enkazları kazarak halamlara ulaşmaya çalıştık. Bu arada AFAD, askerler bölgeye geldi. Öğle saatlerinde enkazda ikinci büyük depreme yakalandık. Öleceğimizi yer yarılarak içerisine gireceğimizi sandım. Şuan bile heyecandan ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Kanepe sallansa deprem olduğunu sanıyoruz. Rabbim bir daha yaşatmaz inşallah" dedi.

"Halam ve eniştemizin cenazelerine 8'inci günde ulaşıldı"

İkinci depremler sonrası bir süreliğine köylerine gittiklerini aktaran Kılınç, "Üç gün enkaz başında bekledim. Halamın şehir dışında olan çocukları gelince ailemi alarak köyümüze gittik. Halam ve eniştemin cenazeleri 8'incü günde ulaşıldı. Allah depremlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet eylesin .O anları bir daha yaşamak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"78 kişinin öldüğü binanın sorumlularına dava açıldı"

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ilk saniyelerinde yıkılan Hakimbey apartmanın sorumluları hakkında açılan davada ise apartmanın yapımında sorumlu, proje müellifi B.Y. tutuklanırken, yurtdışında olduğu belirlenen mimar A.Y., inşaat mühendisleri B.A., D.D.'nin yargılanmasına devam ediliyor.