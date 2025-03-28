Depremzede Esnafın İkinci İş Yeri Yangında Yandı - Son Dakika
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Depremzede Esnafın İkinci İş Yeri Yangında Yandı

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Hatay'da deprem sonrası açtığı konteyner iş yeri alevlere teslim oldu. İş yeri sahibi Mehmet Ali Yalçın, 1.5-2 milyon TL'lik zararının yanı sıra, daha önceki iş yerinin depremde yıkıldığını belirtti.

28.03.2025 11:02  Güncelleme: 11:11
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Depremde iş yeri yıkılan esnafın konteyner ekmek teknesi alevlere teslim oldu, onlarca cep telefonu yanarak kullanılmaz hale geldi

İş yeri sahibi Yalçın, "Yaklaşık 1 buçuk - 2 milyon TL'lik zararım var"

HATAY - Hatay'da alevlere teslim olan konteyner telefoncu dükkanındaki çok sayıda telefon ve teknik cihaz yanarak kullanılmaz hale geldi. Asrın felaketinde iş yeri yıkıldıktan sonra yeni iş yerinin de yandığını söyleyen Mehmet Ali Yalçın, 1 buçuk-2 milyon TL'lik zararı olduğunu söyledi.

Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde Mehmet Ali Yalçın isimli esnafa ait konteyner iş yerinde meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan yangında telefoncu dükkanı kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, çevre iş yerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde bulunan onlarca cep telefonunun, bilgisayarın, aksesuar malzemelerinin ve teknik cihazların yanarak kullanılmaz hale geldiği görüldü. Öte yandan iş yeri sahibi Yalçın'ın bir önceki iş yerinin 6 Şubat depreminde zarar görerek yıkıldığı öğrenildi.

"Yaklaşık 1 buçuk - 2 milyon TL'lik zararım var"

İş yerinin kundaklandığını ve yaklaşık 1 buçuk - 2 milyon TL'lik zararı olduğunu ifade eden Yalçın, "Ben cep telefoncuyum, 6 Şubat'ta önce eski otogarın orada iş yerim vardı. Depremde iş yerim yıkıldı, sonrasında kendi imkanlarımla buraya bir iş yeri açtım. Burasıda böyle kundaklandı, kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 1 buçuk - 2 milyon TL'lik zararım var. Gördüğünüz gibi ben bile ne yapabileceğime karar veremiyorum. Müşterilerin telefonları var, dışarıya olan borçlarım var. Malzemeciye olan borcum var. Sıfır telefon, laptop vardı ve hepsi gitti" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Depremzede Esnafın İkinci İş Yeri Yangında Yandı - Son Dakika

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