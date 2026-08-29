Depremzede Gençten Hırsızlık Şoku

Hatay'da depremde kolunu ve ailesini kaybeden 18 yaşındaki Salih Ersöz'e çevresindekilerin destekleriyle alınan motosiklet çocuk hırsızlar tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkta, çocuk hırsızların profesyonelliğiyse pes dedirtti.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depremlerinde ailesini ve bir kolunu kaybeden Salih Ersöz, yaşadığı büyük kayıpların ardından hayatını yeniden kurmaya çalıştı. Günlük yaşamında ulaşımını sağlamak amacıyla çevresindekilerin yardımıyla motosiklet satın alınan Ersöz'ın motosikleti park ettiği kafenin önünden çalındı. Çocuk oldukları görülen 2 hırsızın profesyonelce motosikleti çaldığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir çocuğun pusuya yattığı ve diğer çocuğun park halindeki motosikletin arkasında pusuya yatarak motosikleti çaldığı görüldü.

"Tek vasıtası derme çatma bir motordu, bir an önce bulunmasını istiyoruz"

Yaşanan talihsiz olaya tanıklık eden ve Salih Ersöz'e destek olan mahalle sakinlerinden Mehmet Can Bekler, "Arkadaşımız depremzededir. Depremde kolunu ve ailesini kaybetti. Akşam saatlerinde kafede otururken talihsiz bir olayla karşı karşıya geldik. Görüntülerde de görüldüğü gibi küçük bir çocuk gelip etrafa bakarak motoru alıp götürüyor. Çocuğun bu işi yapmasına da ayrıca üzüldük. Arkadaşımızın binek olarak tek bir motoru vardı, o da derme çatma bir motordu. Onunla sağa sola gidip ihtiyaçlarını karşılıyordu, bizler yardım edip o şekilde almıştık. Şimdi o da gitti. Ne yapacağını bilmiyor, bizler de bilmiyoruz. Motosikletimizin bir an önce bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

Polis ekiplerinin motosikletin bulunması ve şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.