Depremzedeleri panikleten yangın: 2 konteyner kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Depremzedeleri panikleten yangın: 2 konteyner kullanılmaz hale geldi

Hatay'da konteyner kentte meydana gelen yangın paniğe neden olurken 2 konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesinde bulunan bir konteyner kentte meydana geldi. Konteynerden alevler çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle yangına vatandaşlar müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların mücadeleleriyle çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 2 konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangın anında konteynerde kimsenin olmamasıysa olası faciayı önledi.

12.02.2024 01:19  Güncelleme: 01:29
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Depremzedeleri panikleten yangın: 2 konteyner kullanılmaz hale geldi

HATAY - Hatay'da konteyner kentte meydana gelen yangın paniğe neden olurken 2 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesinde bulunan bir konteyner kentte meydana geldi. Konteynerden alevler çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle yangına vatandaşlar müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların mücadeleleriyle çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 2 konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangın anında konteynerde kimsenin olmamasıysa olası faciayı önledi.

Depremzedeleri panikleten yangın: 2 konteyner kullanılmaz hale geldi
Kaynak: İHA

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