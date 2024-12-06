Dere Yatağında Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

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Dere yatağına giren vatandaş, sel suyu gelince mahsur kaldı... Boğulmak üzereyken kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde geceyi geçirmek için dere yatağına giren vatandaş, sel suyu gelince mahsur kaldı. Vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Yokuşbaşı Mahallesi Üçkuyular Caddesi'ndeki dere yatağına giren R.D. isimli inşaat işçisi, burada uyumaya başladı. İlçede etkili olan sağanak şiddetini arttırınca derenin debisi yükseldi. Dere yatağında mahsur kalan gencin bağırarak yardım istemesini duyan mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla R.D.'yi kurtardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen R.D, hastaneye girmek istemedi. Gencin, Bodrum Belediyesi'nin pansiyonuna yerleştirileceği öğrenildi.