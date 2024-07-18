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Derede mahsur kalan 2 kişi beton pompası ile kurtarıldı

RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde piknik yapmak için girdikleri derenin ortasında mahsur kalan 2 şahıs beton pompası kurularak kurtarıldı.

Olay ilçeye bağlı Ballıdere Köyü yolu üzerinde Katarahte deresinde 20.00 sıralarında meydana geldi. Gün boyu sakin olan derenin debisi Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle bir anda yükseldi. Derenin sakin olduğu anda dereye girerek kayanın üzerinde piknik yapan A. B. ve C. F. Derenin debisinin bir anda yükselmesiyle oldukları yerde mahsur kaldı. Yoldan geçenlerin mahsur kalan 2 vatandaşı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istendi. İhbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Şahısların mahsur kaldığı yer yola uzak olunca bölgede çalışma yapan beton pompasından yardım alındı. Olay yerine kurulan beton pompasının hortum kısmı şahısların olduğu bölgeye uzatıldı. İlk etapta pompaya bağlanan şahıslar alınan güvenlik önlemleri ile taşınmaya başlandı. Popa ile sığındıkları kayanın üzerinden alınan şahıslar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.