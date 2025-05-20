Dereye Düşen Çocuk Toprağa Verildi

Derede boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mesire alanında girdiği derede boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde bulunan Paşa Suyu Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye giren Arda Kürkan'dan bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Kürkan'ın cansız bedenine derede ulaşıldı.

Bugün ailesi tarafından teslim alınan Kürkan'ın cenazesi, Yeşilova Merkez Camisine getirildi. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Yeşilova Mezarlığı'nda toprağa verildi.